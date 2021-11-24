24 Kasım 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Marsilya maçı sözleri! "Bu maçın telafisi yok"
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Galatasaray Marsilya maçı öncesinde sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Bu maçın telafisi yok." dedi. İşte Fatih Terim'in açıklamalarının tamamı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
24.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Burak Elmas: Mücadelemiz devam edecek!
- Sergen Yalçın: ''Beşiktaş Büyük Bir Camia Düştüğü Yerden Ayağa Kalkar'' A Spor / Spor Gündemi
- Feghouli'den derbi sözleri! "10 kere oynasak 9'unu kazanırdık"
- Feghouli'den Marsilya Maçı Öncesi Fenerbahçe Derbisi Açıklaması / A Spor
- Atıba Hutchınson: ''Hedefimiz Grubu 6 Puanla Tamamlamak'' A Spor / Spor Gündemi / 23.11.2021
- Ajax maçı öncesi flaş sözler! "Beraberliğe oynayabilirler"
- Dikkat çeken Halil sözleri: Net bir santrfor değil
- Canlı yayında flaş tespit! "G.Saray'da oyun aklı yok"
- Bizim Semtin Takımı: Pendikspor (23/11/2021)
Daha Fazla Gör
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri