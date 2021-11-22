GALATASARAY HABERLERİ - Halil Umut Meler'e o pozisyon için sert sözler! "Maçtaki en büyük hatasıydı"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye karşı 2-1 mağlup oldu. Dev derbide yine hakem performansı konuşuldu. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Halil Umut Meler'i değerlendirdi. Özcan, "Diagne'nin düşürüldüğü pozisyon, hakemin maçtaki en büyük hatasıydı. Tisserand'ın ikinci sarısının ağır olduğunu düşünüyorum. Onu atarken de Diagne'nin pozisyonu penaltı olacaktı ama faul verince ortadan kalktı. Dün Halil Umut Meler, Cüneyt Çakır gibi maç yönetti. Oyunu çok kesti." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

ABONE OL