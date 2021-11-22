GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim kaç maç ceza alacak? İşte tüm ihtimaller!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Fenerbahçe'ye karşı 2-1 mağlup oldu. Derbide sonuçtan çok hakem kararları konuşuldu. Maçın uzatma dakikalarında Tisserand'ın golünden sonra Teknik Direktör Fatih Terim, ikinci sarıdan kırmızı gördü. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Terim'in alacağı cezayı değerlendirdi. Özcan, "Fatih hocaya alt sınırdan ceza verildiğine şahit olmadık. Sergen Yalçın kadar şanslı değil ama dün yaptığı hareket yakışmadı. Topa vurduğu pozisyonda sarı kart doğruydu. Cezayı ölçüp biçemem ama 1-3 maç mı yoksa 3-6 maç mı, şu anda belli değil. Raporu görmek gerek." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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