GALATASARAY HABERLERİ - Hakeme sert eleştiri! "VAR kalın çalıştı"
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, sarı-kırmızılı ekibin iptal edilen golü sonrası hakemleri eleştirdi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri
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