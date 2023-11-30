Wilfried Zaha Manchester United maçının ardından konuştu! "Daha önce hiç yaşamadım"
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Mücadeleden sonra Fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç, sarı-kırmızılıların yıldız ismi Wilfried Zaha ile konuştu. İşte Zaha'nın sözleri... | Galatasaray haberleri
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