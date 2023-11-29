GALATASARAY HABERLERİ | RAMS Park'ta son durum! Sahanın zemini...
Son dakika spor haberi: Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Manchester United'ı ağırlayacak. Mücadele RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşma saatlerinde yoğun yağış olması nedeniyle sahanın durumu merak ediliyor. A Spor muhabiri Ömer Saraç Aslantepe'den son durumu aktardı...
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