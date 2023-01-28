GALATASARAY HABERLERİ - G.Saray'a verilen penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı!
Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor, evinde Galatasaray'�� konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılı ekibe VAR kararı ile verilen penaltıyı yorumadı. Toroğlu, "Hakemler bu pozisyonlarda cesaretli değil. VAR çağırsın diyorlar. Icardi tam topa gidecekken ayağına basılıyor." dedi. | Galatasaray haberleri
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