GALATASARAY HABERLERİ - Gomis'ten Fransız basınına şok sözler! "Artık zor geliyor"
Galatasaray'ın tecrübeli isimlerinden Bafetimbi Gomis, Fransız basınına konuştu. Yıldız oyuncu şok sözlerle bazı rahatsızlıklarını dile getirdi. A Spor yorumcusu Murat Özbostan detayları açıkladı. Özbostan, "Gomis dün Fransız basınına konuşmuş. Gomis 'Sabahları kalkıp idmana gitmek bana zor geliyor.' demiş. Kafaca emekliye ayrılmış." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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