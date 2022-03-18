GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaraylı yıldıza şok kıyaslama! "Yerine Gedson alınsaydı..."
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona deplasmanında 0-0 berabere kalmış ve tur şansını İstanbul'a bırakmıştı. İkinci maçta öne geçen Aslan skoru koruyamadı ve 2-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, maçtan sonra Galatasaray'ı değerlendirdi. Akcan, "Pulgar diye bir oyuncu aldınız. Neden aldınız? Geçen seneden beri konuşulan Gedson Fernandes'i alsaydınız takımın kalitesi artardı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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