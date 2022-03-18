GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu'dan Barcelona sözleri! "Detaylarla kaybettik"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray evinde Barcelona'ya karşı 2-1 kaybetti ve ilk maçtaki 0-0'lık skor ile beraber bu turda elenmiş oldu. Sarı kırmızılı takımın oyuncularından Berkan Kutlu maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. Kutlu, "Çok iyi mücadele ettik. Golü yediğimizde 10 kişiydik. Detaylar büyük takımlara karşı çok önemli. Detaylarla kaybettik. Zor bir tecrübe oldu. Onlar çok büyük oyuncular. Bu maçı böyle kaybetmek çok zor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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