Galatasaray Barcelona maçı öncesi son durum neler? GALATASARAY BARCELONA MAÇI İZLE
GALATASARAY BARCELONA MAÇI | Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Barcelona'yı Nef Stadyum'unda konuk edecek. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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