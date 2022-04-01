GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın yıldızlarına flaş sözler! "Kulübü artıya geçirmiyorlar"
Galatasaray'da sezon başında yapılan transferler genel olarak bekleneni veremedi. Özellikle Aslan'nın Rumen oyuncuları Cicaldau ve Morutan'ın performansları düşük seviyede kaldı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, transferler hakkında flaş sözler sarf etti. Özcan, "Alınan oyunculardan Nelsson dışında kulübü artıya geçirecek oyuncu görmüyorum, Cicaldau ve Morutan'da dahil." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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