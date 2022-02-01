GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın yeni transferine övgü dolu sözler! "Hücumda zenginlik yaratıyor"
Galatasaray 6 numara transferi için Fiorentina forması giyen Erick Pulgar'ı takıma katmak üzere. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu değerlendirdi. Kelleci, "Beklentiyi yüksek tutmak lazım. Futbolumuzda 6 numara, hücumda zenginlik yaratan bir oyuncu değil ama Galatasaray bunun tersine bir oyuncu ile anlaştı. 6 numara demek haksızlık. Orta sahada her pozisyonda oynayabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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