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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın transferini canlı yayında açıkladı

Galatasaray'da yeni kaleci belli oluyor. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray maçından sonra Okan Koçuk'un takımda kalacağını açıkladı. A Spor yorumcusu Özgür Sancar yeni kaleciyi açıkladı. Sancar, "Okan Koçuk, Giresunspor'da kalıyor. Sinan Bolat takımı ile anlaşacak. Sezon sonuna kadar olan alacaklarını bırakıp gelecektir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
09.01.2022
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