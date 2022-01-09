09 Ocak 2022, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın transferini canlı yayında açıkladı
Galatasaray'da yeni kaleci belli oluyor. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray maçından sonra Okan Koçuk'un takımda kalacağını açıkladı. A Spor yorumcusu Özgür Sancar yeni kaleciyi açıkladı. Sancar, "Okan Koçuk, Giresunspor'da kalıyor. Sinan Bolat takımı ile anlaşacak. Sezon sonuna kadar olan alacaklarını bırakıp gelecektir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
09.01.2022
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş'ın gözü özkaynakta! "Önümüzdeki sezon..."
- İşte Cimbom'da yenilginin sebebi! "Turist futbolcu"
- Şok G.Saray sözleri! "Birlikte başaracağızdan birlikte batıracağız..."
- Fatih Terim: Buna alışkın değilim
- F.Bahçe'de hoca tercihini böyle açıkladı! Löw mü Bilic mi?
- Karaahmet'ten maç sonu Okan Kocuk sözleri! G.Saray'a dönecek mi?
- Beşiktaş'ın gözü özkaynakta! "Önümüzdeki sezon..."
- Şok G.Saray sözleri! "Birlikte başaracağızdan birlikte batıracağız..."
- Toroğlu'dan flaş eleştiri: Golden başka bir şey yok
Daha Fazla Gör
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı