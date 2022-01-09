09 Ocak 2022, Pazar
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GALATASARAY HABERLERİ - İşte Cimbom'da yenilginin sebebi! "Turist futbolcu"
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Hayri Beşer yenilginin sebeplerini açıkladı. Beşer, "Sacha Boey uzun zaman sonra geri döndü ancak hazır değildi. Işık Kaan şanssız bir şekilde sakatlanıp oyundan çıktı ve yerine giren Luyindama birazcık turist futbolcu gidi oynadı. Bunların yanında Giresunspor beklendiği gibi kontra atak futbolu oynayınca hak ettiği sonucu aldı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
09.01.2022
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