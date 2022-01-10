10 Ocak 2022, Pazartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da bir ilk! Taraftar Fatih Terim'e seslendi
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Giresunspor'a 1-0 kaybetti. Maç esnasında tribünler Fatih Terim'e 'Söylesene Terim takım neden oynamıyor?' diye seslendi. A Spor muhabiri Mehmet Özcan konuya açıklık getirdi. Özcan, "İlk kez lafının altını çizebilirim. 4. Fatih Terim dönemindeyiz ve ilk kez taraftar tepki gösteriyor. Yönetim de Fatih hocayı sorguluyordu. Artık taraftarlar da protestoya başladı ama istifa veya ayrılma gibi bir durum yok." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
10.01.2022
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