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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın sponsorundan derbi öncesi paylaşım!

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesinde Galatasaray'ın stadyum sponsoru olan Nef'in sosyal medyasından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda 'Burası NEF Stadyumu! İçinde Ali Sami Yen ruhu…' yazısı yer aldı. İşte Nef Stadyumu sosyal medya hesabından yapılan paylaşım! | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
21.11.2021
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray’ın sponsorundan derbi öncesi paylaşım! GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın sponsorundan derbi öncesi paylaşım! 21.11.2021
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