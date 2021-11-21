21 Kasım 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı öncesi son gelişmeler!
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbi karşılaşması öncesi iki takımda yaşanan son gelişmeleri A Spor spikeri Sinem Ökten, A Spor muhabirleri Ahmet Selim Kul ve Emre Kaplan aktardı. İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi iki takımda yaşanan son gelişmeler... (GS-FB haberlri)
21.11.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldızlara eleştiri! "Nasıl tahammül edersin?"
- Toroğlu'dan Beşiktaşlı yıldızlara eleştiri! "Nasıl tahammül edersin?"
- Çebi esti, gürledi! "Gel buraya kardeşim"
- İşte G.Saray-F.Bahçe derbisini değiştirecek olay! "Onun tercihleri belirleyecek"
- F.Bahçe'nin kötü gidişatın sebebi! "Bu durumda sorumlu..."
- İşte G.Saray-F.Bahçe derbisini değiştirecek olay! "Onun tercihleri belirleyecek"
- Çebi esti, gürledi! "Gel buraya kardeşim"
- Toroğlu açıkladı! Derbinin hakemiyle ilgili ilginç gelişme
- Alanyaspor'un İptal Edilen Golünde Hakem Kararı Doğru Mu? Erman Toroğlu Yorumladı / A Spor
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...