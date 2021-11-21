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Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı öncesi son gelişmeler!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbi karşılaşması öncesi iki takımda yaşanan son gelişmeleri A Spor spikeri Sinem Ökten, A Spor muhabirleri Ahmet Selim Kul ve Emre Kaplan aktardı. İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi iki takımda yaşanan son gelişmeler... (GS-FB haberlri)
21.11.2021
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