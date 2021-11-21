GALATASARAY FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi şok sözler! "Bu durumda gitmişti"

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesinde A Spor yorumcusu Volkan Demir, çarpıcı sözler sarf etti. Demir, "İstanbul'un 3 büyüğü de kötü olduğu için rahatlar. Nasıl olsa onlar da başarısız düşüncesi var. Bugün Galatasaray lider olsa Vitor Pereira gitmişti. Tam tersi olsa Fatih Terim eleştirilirdi." dedi. | Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe haberleri (BJK GS FB spor haberi)

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