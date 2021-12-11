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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın istikrar sorunu! Diagne mi Mohamed mi?

Galatasaray sezon başından beri forvet pozisyonunda istikrar sağlayamıyor. Teknik Direktör Fatih Terim 3 oyuncuya eşit şartlarda şans verdi. Ancak Diagne, Mohamed ve Halil arasında kesin bir tercihte bulunamadı. A Spor yorumcusu Hayri Beşer, forvet istikrarsızlığını değerlendirdi. Beşer, "Yerleşik savunmalara karşı Diagne tercih edilebilir. Mostafa Mohamed geldiği dönemdeki performansını yakalasa Galatasaray'ın forveti kim sorusu ortadan kalkar. Diagne mental açıdan problemli." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
11.12.2021
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