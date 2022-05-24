GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu yarışı kızıştı! Avrupa kulüpleri devrede
1.5 sezondur kiralık olarak Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu, performansıyla birçok Avrupa kulübünün radarına girdi. Bonservisi Brentford'da olan genç oyuncunun tercihi ise merak konusu. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Galatasaray'ın yıldız oyuncunun bonservisini almak için çalışmalara başlandığını açıkladı. Dindar, "Halil'in önceliği Galatasaray ama Brentford'un diğer kulüplerle yapacağı görüşmeler de önemli. Halil'e önemli teklifler var. Portekiz'den Sporting Lizbon ile Braga, İtalya'dan Torino ve Almanya'dan Stuttgart. Halil'in babası ile de görüşeceğim. Türkiye'den de Trabzonspor resmi teklif yaptı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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