GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen tehlike! "Yeni gelecek yönetim..."
Galatasaray camiasında gözler yeni seçilecek başkan ve yönetiminde. Genel kurulda ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimi görevlerine devam edemeyecekler. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, yeni gelecek ekip hakkında konuştu. Özbostan, "Bu kadar sıklıkla başkan değiştirilmez. Yeni gelecek yönetim Burak Elmas'tan kalan süreyi kullanacak sonra da yine seçim olacak. Sürekli seçim oluyor. Bu durumun Galatasaray'a bir şey kazandırdığını düşünmüyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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