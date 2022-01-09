09 Ocak 2022, Pazar
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen tehlike! "Avrupa'ya gidemezse..."
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'ı bekleyen bir tehlike var. A Spopr yorumcusu Nevzat Dindar o tehlikeyi açıkladı. Dindar, "Galatasaray bu maçı alsaydı 2022'ye de moralli başlayacaktı. Çünkü gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayabilir ve katılamazsa ortada proje kalmaz. Bu gençleri nerede göstereceksiz, nerede parlatacaksınız?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
09.01.2022
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