GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen tehlike! "Avrupa'ya gidemezse..."

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'ı bekleyen bir tehlike var. A Spopr yorumcusu Nevzat Dindar o tehlikeyi açıkladı. Dindar, "Galatasaray bu maçı alsaydı 2022'ye de moralli başlayacaktı. Çünkü gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayabilir ve katılamazsa ortada proje kalmaz. Bu gençleri nerede göstereceksiz, nerede parlatacaksınız?" dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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