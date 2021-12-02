GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'e yeni sözleşme şartı

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Mısır'ın Zamalek kulübünden 1.5 yıllığına kiraladığı Mostafa Mohamed ile ilgili "Galatasaray, Mohamed'in bonservisini kullanmaya karar verdi ancak bir şart koşuluyor. Mohamed'in Mısır'da çalıştığı menajeri değiştirip yeni sözleşme imzalaması söyleniyor. 1 ay içinde belli olacak ama ben Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)

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