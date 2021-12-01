GALATASARAY HABERLERİ - O isimden Galatasaray'a şok sözler! "Lige havlu atmış"

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı son hafta öncesinde garantileyen Galatasaray, Süper Lig'de istediği sonuçları alamıyor. Özellikle Avrupa maçları sonrasında yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluktan uzaklaşan sarı kırmızılı ekip, ligde oynadığı futbolu ile tartışma konusu oluyor. A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Galatasaray'ı değerlendirdi. Özbostan, "Galatasaray lige havlu atmış. Daha önce de söylemiştik bunu. Avrupa'da çok iyi bir zafer kazanıldı ve Fenerbahçe mağlubiyeti çok çabuk unutuldu. Galatasaray ligi çok düşünmüyor. Bunu Fatih hoca da söylüyor. Galatasaray 14 puan geride ve şampiyonluk havasına sahip değil. Hocada da yok, oyuncularda da yok." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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