GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da Gustavo Assunção ile yollar ayrılıyor

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Takımdan ayrılması kesinleşen ilk yabancı oyuncu belli oldu. Bu isim de Gustavo Assunção. Oyuncunun yarım dönemlik maliyeti 200 bin Euro'ydu. Transfer operasyonları devam edecek. Özellikle Kerem, Marcao ve Cicaldau gibi oyunculara Lyon, Atalanta ve Nantes gibi kulüplerin ilgisi var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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