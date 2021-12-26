GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da transfer harekatı! Belçika'ya gidiyor

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, yarasına merhem sürdü son 7 maçında galibiyet alamayan sarı kırmızılı ekip, ilk yarının son maçında kazandı. Ayrıca Aslan, Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istiyor. Takviyeden önce satış yapması gereken Galatasaray'da Luyindama'ya talip çıktı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu son bilgileri aktardı. Çorlu, "Luyindama, Babel ve Yedlin ayrılıkları kapıda. Luyindama, Belçika'dan bir takıma ya satılacak ya da kiralanacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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