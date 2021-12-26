GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da yeni kaleci transfer edilecek mi? İsmail Çipe...

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. 7 maçlık kazanamama serisini ilk yarının son maçı ile noktalayan sarı kırmızılı ekipte kaleci İsmail Çipe'nin performansı göz doldurdu. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Çipe'nin performansını değerlendirdi. Çorlu, "Fatih hocanın İsmail Çipe ve Fatih Öztürk arasında kaldığını biliyoruz ama hoca son antrenman ile beraber İsmail'i seçti. Galatasaray kaleci transferini askıya alabilir. Taraftarın da Fatih Terim'in de güvenini kazandı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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