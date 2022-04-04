GALATASARAY HABERLERİ - "Galatasaray'da seçim iki adaylı olacak!"
Galatasaray'da olağanüstü seçim yaklaşıyor. Daha önce Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, başkanlık için adaylıklarını koyacaklarını açıkladılar. Dursun Özbek ve Ünal Aysal gibi isimler ise adaylıklarını koymayacaklarını açıkladılar. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu seçimin 2 aday ile yapılacağını açıkladı. Çorlu, "Önce Ünal Aysal'ın aday olacağı konuşuluyordu. Sonra da Dursun Özbek'e adaylık için baskı yapıldı. Ancak iki isim de aday olmayacak. Sürpriz bir aday çıkmayabilir. Büyük ihtimalle Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün olacağı bir seçim olacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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