Galatasaray'da yeni başkan kim olacak?
Galatasaray'da gözler yeni başkanın kim olacağına çevrildi. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, sarı-kırmızılıların gündemini değerlendirdi. Dindar, "Şu an için Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk aday olarak ön plana çıktı ancak bir son dakika gelişmesi olarak çatı aday ortaya çıkabilir." dedi.
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