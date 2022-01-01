GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da o isim geri dönüyor! 1 yıl sonra...

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui geri dönüyor. Omar bundan 1 yıl önce havai fişek ateşlerken şanssız bir kaza geçirmişti. A Spor yorumcusu Serhan Türk, Omar Elabdellaoui'nin dönüşü hakkında konuştu. Türk, "Dikişleri aldırmak için Amerika'ya gitti. Geldiğinde tekrar sağlık muayenesine girecek. Fatih Terim onay verirse tekrar kadroya alınacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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