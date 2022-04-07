GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da mali genel kurul iptal mi ediliyor?
Galatasaray'da gözler Dernek Masası'nda. Mali genel kurulu inceleyen Dernekler Masası, sarı kırmızılı ekipte yapılacak olağanüstü seçimi etkileyip etkilemeyeceğini A Spor muhabiri Emre Kaplan açıkladı. Kaplan, "Cuma gününden bu yana Dernekler Masası'na bağlı teftiş ekipleri mali genel kurul ile ilgili araştırmalarını yapıyorlar. Burak Elmas, Galatasaray camiasının bazı isimlerinin bulunduğu bir Whatsapp grubuna 'Rutin bir inceleme yapılıyor. Seçim ertelenmeyecek.' mesajını gönderdi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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