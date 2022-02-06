GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da kritik Pulgar detayı! "Bütün dengeleri bozabilir"
Süper Ligde istediği sonuçları alamayan Galatasaray devre arasında takıma 4 takviye yaptı. Özellikle defansif orta saha eksikliğini gidermek isteyen sarı kırmızılı ekip Fiorentina'dan Erick Pulgar'ı sezon sonuna kadar kiraladı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Pulgar hakkında o detayı açıkladı. Uluç, "Bütün dengeleri bozabilir. İyi bir Pulgar, Galatasaray'a sınıf atlatır. Kötü bir Pulgar bütün transferleri boşa çıkartır. Galatasaray'ın gol yeme veya gol atma sorunu yok. Galatasaray topu doğru şekilde tutma ve hücum organizasyonlarını destekleme anlamında problem yaşıyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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