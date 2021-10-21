21 Ekim 2021, Perşembe
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da kritik istatistik! "17 maçta 3 kez..."
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotif Moskova deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da ilginç bir istatistik ortaya çıktı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, "Marcao'nun varlığı takım savunmasını direkt etkiliyor. 17 maçta 4 kez gol yemeyen bir Galatasaray var ve Marcao bu 4 maçın 3'ünde oynadı. Marcao oynadığında çevresindeki oyuncular da etkileniyor. Bu saatten sonra Nelsson-Marcao ikilisini sürekli göreceğiz." şeklinde açıkladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
21.10.2021
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