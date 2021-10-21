21 Ekim 2021, Perşembe
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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Moskova avantajı! "Aralık ayında oynasaydı..."
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Lokomotif Moskova deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Avrupa'da iyi sonuçlar çıkaran Sarı kırmızılı ekip, ligde de galibiyet serisine devam ediyor. Moskova deplasmanı öncesinde maç saatinin geç olduğu vurgusunu yapan Fatih Terim'i eleştiren A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, "Galatasaray'ın Lokomotif Moskova'dan puan çıkartabileceğini düşünüyorum. Marsilya gibi daha zor bir takımdan önemli bir puan çıkardı ve liderliğini korudu grupta. Fatih Terim maç saati hakkında serzenişte bulundu ama şu anda Moskova'da futbol oynanacak en iyi dönemlerden biri. Çok soğuk bir hava beklenmiyor. Aralık ayında da gidilebilirdi Moskova'ya. Puan çıkartabilir, hatta kazanabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
21.10.2021
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