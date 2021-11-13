GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Kerem'in sözleşmesine serbest kalma maddesi eklenecek mi?

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun performansı göz dolduruyor. Avrupa'da ve ligde takımının hücum yükünü çeken genç yıldız, performansını gün geçtikçe arttırıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Kerem hakkında açıklamalarda bulundu. Kerem'i Visca'ya çok benzetiyorum. Visca hem kontra atakta hem set hücumunda iş yapar. Bruma'dan ve Onyekuru'dan o anlamda ayırıyorum. Kerem iki formasyonda da oynayabilir. Ben geleceğini açık görüyorum. Fatih Terim de iyi kullandı. Kerem'in Fransa'dan ciddi talipleri var ve Kerem'den beklenti sözleşmesini uzatmaması. Çünkü Galatasaray, Kerem'e diğer oyunculara uyguladığı gibi serbest kalma maddesi uygulayacak ve takımdan ayrılması zorlaşacak. " dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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