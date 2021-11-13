GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray 3 yıldızından yoksun! 20 Ocak'a kadar...

Galatasaray'da gözler Afrika Kupası'nda. 3 futbolcusundan en az 3 maç yoksun kalacak Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. 9 Ocak'ta başlayacak turnuva 6 Şubat'ta sona erecek. Grup maçları ise 20 Ocak'ta sona erecek. Sarı kırmızılı ekip bu tarihe kadar Diagne, Mostafa Mohamed ve Feghouli'den yararlanamayacak. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ın kupa için çözümünü anlattı. Çorlu, "Galatasaray transfer çalışmalarına erkenden başladı. 2-3 transferi bitirip o boşluğu doldurmak isteyecek. Erken elenip geri dönenler oldu. Finale kalıp eksikliği hissedilenler oldu. Galatasaray'da bu isimlerin alternatifleri var, daha da olacaktır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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