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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da gözler transfer döneminde! "Muslera'nın yedeği..."

Süper Lig'in 10. haftası geride kaldı. İlk 10 maçta kazandığı 17 puanla 8. sırada bulunan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü. Sarı kırmızılı ekipte dikkat çeken bu istatistiğin temel sebeplerinden birisi ise Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın formsuz grafiği. Yıldız kaleci sezona iyi başlayamazken arkasında bekleyen kalecilerin iyi performans vermemesi, teknik heyeti ve yönetimi düşündürüyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Muslera'yı yedekleyecek bir kaleci alınabileceğini söyledi. Özcan "Muslera'nın milli maç döneminde ülkesine gidip gelmedi sorun. Konyaspor maçı için özel uçakla getirmezsiniz. Derbide maç sonucuna etki etti ama 10 yıldır Galatasaray da kaleci aramıyordu. Artık o döneme girdi. Göztepeli İrfan Can Eğribayat en iyi seçenek olacaktır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
27.10.2021
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