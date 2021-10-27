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GALATASARAY HABERLERİ - Felipe Melo Galatasaray'a transfer olacak mı? Resmen açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bir dönem Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yeniden sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı konuşulan tecrübeli oyuncu, transfer söylentilerine açıklık getirdi. (GS spor haberi)
27.10.2021
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