27 Ekim 2021, Çarşamba
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GALATASARAY HABERLERİ - Felipe Melo Galatasaray'a transfer olacak mı? Resmen açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bir dönem Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yeniden sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı konuşulan tecrübeli oyuncu, transfer söylentilerine açıklık getirdi. (GS spor haberi)
27.10.2021
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