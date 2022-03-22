GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da gözler mali kurulda! Fatih Terim...
Sezon öncesinde Galatasaray'ın başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas, kurmayları ve camianın gözü 26 Mart Cumartesi günü yapılacak olan mali genel kurul toplantısında. A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Elmas ve yönetimini değerlendirdi. Bilgiç, "Para nasıl harcanmış, doğru oyuncular alınmış mı? Sadece Futbol olarak bakmamak lazım. Yönetim süresi 2 ayı bulmadan 2 isim yönetimden istifa etti. Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Benim merak ettiğim konu ise Fatih Terim'in kongrede konuşup konuşmaması." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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