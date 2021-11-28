GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da gözler forvet tercihinde! Terim kimi seçecek?

Sezon başından bu yana forvetini bir türlü belirleyemeyen Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor karşısında hangi oyuncusuna şans vereceği merak konusu. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Terim'in forvet tercihini değerlendirdi. Korkmaz, "Sezon başından beri Mostafa Mohamed'in oynatılması taraftarıyım. Oynamadıkça performansı düştü. Düzenli oynarsa eskisi gibi olabilir. Yeni Malatyaspor maçında süre alırsa iyi şeyler yapabilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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