GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Marsilya maçı sonrası flaş değerlendirme! "Bu oyun Süper Lig'e göre değil"

A Spor yorumcularından Ahmet Akcan, Galatasaray - Marsilya maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılıların etkili bir oyun oynadığı ancak bu oyunun ligimize ideal olmadığını ifade eden Akcan, "Galatasaray oyuna hakim olan, topa daha fazla sahip olarak ve rakip kaleye daha yakın olarak oynamalı" dedi. Akcan sözlerine, "Yarı sahamda bekleyeyim ve kontra atak yapayım zihniyetiyle şampiyonluğun gelmeyeceğini düşünenlerdenim" ifadesini de ekledi.

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