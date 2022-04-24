GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da flaş Mostafa Mohamed çıkmazı! 2. Ribery vakası mı?
Galatasaray'da Mostafa Mohamed belirsizliği sürüyor. Sarı kırmızılı ekip Mısırlı oyuncuyu almak için 1 Temmuz'a kadar Zamalek kulübüne bonservis bedelini göndermesi gerekiyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Mohamed için Frank Ribery örneğini verdi. Çorlu, "Mostafa Mohamed için en geç 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar yatırılması lazım. Yoksa bir anda Ribery vakası gibi elinden kaçar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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