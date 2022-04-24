GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Gomis'e sert sözler! "Yürüyecek hali yok"
Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Altay'ın konuğu oldu. Sarı kırmızılı ekip ilk yarıyı Kerem Aktürkoğlu'nun tek golüyle 1-0 önde kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Toroğlu, "Gomis'i nasıl alırsınız, yazık. Yürüyecek hali yok. Top gelsin atacak diyorlar. Geldi, topa vuramıyor. Gomis'i bu halde niye oynatıyorsunuz, alttan birini çıkarıp oynatsanıza." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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