GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da dikkat çeken Begüm Özkan yorumu! "Erteleme gelebilir"
Galatasaray'da gözler seçimde. Dernekler Masası'nın teftişi sonrasında İstanbul Valiliği'nin açtığı dava ile Galatasaray'da yapılacak olağanüstü seçim ertelenebilir. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu dikkat çeken bir detay paylaştı. Çorlu, "Begüm Özkan iyi bir hukukçu. Üçüncü aday olarak ismi geçen Begüm Özkan ekibi ile hazır olduğunu ama bu kaos ortamında seçime giremeyeceğini belirtmişti. Burada seçim için bir erteleme kokusu var. Erteleme gelebilir." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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