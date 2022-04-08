GALATASARAY HABERLERİ - Eski yönetici Rezan Epözdemir konuştu! Genel kurul iptal olacak mı?
Galatasaray'ın eski yöneticisi Rezan Epözdemir A Spor'a konuştu. Sarı kırmızılı ekipte genel kurulun iptal edilip edilmeyeceği merak konusuydu. Epözdemir hem bu konuya ilişkin konuştu, hem de açılan davanın ardından yaşanacak gelişmeleri aktardı. Epözdemir, "Bu davanın tek başına açılması bu yönetimin idari ibra edildiği anlamına gelmez, seçim takviminin işlemesine engel olmaz. Ancak bu konuda mahkeme ihtiyati tedbir kararı verirse idari ibrasızlık tedbiren durdurulur" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:21
Epözdemir A Spor'a açıkladı! G.Saray'da genel kurul iptal olacak mı? 08 Nisan 2022 | 12:00
00:45
Kerem'den Aslan'a sevindirici haber! 08 Nisan 2022 | 12:00
04:37
G.Saray'a genel kurul iptali davası! 08 Nisan 2022 | 12:00
05:55
Metin Öztürk: Kasaya 1 milyar TL gerekiyor! 08 Nisan 2022 | 12:00
05:01
Eşref Hamamcıoğlu:Hiç bu kadar dibe vurmamıştı 08 Nisan 2022 | 12:00
00:42
Derbide gözler Kerem'de! Oynama şansı... 08 Nisan 2022 | 12:00
01:46
G.Saray'da seçim iptal olacak mı? 07 Nisan 2022 | 12:00
01:18
Uluç'tan derbi sözleri! "Ruh yok" 07 Nisan 2022 | 12:00