GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da başkan adaylarının paylaşamadığı isim!
Burak Elmas yönetimi ile bekleneni gösteremeyen Galatasaray'da olağanüstü seçim yapılacak. Seçime iki adayla gidilmesi beklenen sarı kırmızılı kulüpte gözler Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'te. İki başkan adayı da sportif direktör koltuğunu aynı isme bırakabilir. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, duruma açıklık getirdi. Dindar, "Cenk Ergün'ü tek bir tarafa koymuyorum. Sadece Eşref Hamamcıoğlu'nun değil, Metin Öztürk'ün de kendisi ile çalışmak istediğini düşünüyorum. Cenk Ergün şu anda Galatasaray'da paylaşılamayan isim haline geldi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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