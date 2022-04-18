GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a sezonu kaybettiren istatistik! "Orta sahanın..."
Süper Lig'in 33. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten maçı sarı kırmızılı ekip ikinci 45 dakikada bulduğu gollerle 2-0 kazandı. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'a sezonu kaybettiren o istatistiği açıkladı. Tüzemen, "Gelecek yönetimin ilk icraatı orta sahayı güçlendirmek olmalı. 33 hafta sonunda orta sahası gol atmayan tek büyük takım Galatasaray. Taylan ve Berkan'ın golü yok." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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