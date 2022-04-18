GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'yı o sözlerle eleştirdi! "Hatalarından dolayı..."
Süper Lig'in 33. haftasının kapanış maçında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Zorlu maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona erdi. A Spor yorumcusu Levent Tüzemen ilk yarıyı değerlendirdi. Tüzemen, "Uruguay Milli Takımı'nın kalecisisin. Vur topu taca. Galatasaray defalarca Muslera'nın hatalarından dolayı bu sezon gol yedi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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