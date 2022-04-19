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GALATASARAY HABERLERİ: Flaş Domenec Torrent sözleri! "Ruh hali iyi değil"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, "Torrent'in de ruh hali iyi değil. Morutan'ın kazanılmasından yanayım, Barış'ın oynamamasını aklım almıyor. Adayların Torrent ile çalışmayacaklarını söylemelerinden sonra normal. Sürekli açıklama yapılması doğru değil" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

19 Nisan 2022 | 08:51
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